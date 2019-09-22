Игорь Стрелков утверждает, что знает много информации о страшном теракте в Беслане Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-глава Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил, что ему известна правда о теракте в Беслане, однако рассказывать о ней он не хочет, опасаясь разглашения государственной тайны. Об этом Стрелков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к одной из записей Стрелкова в соцсети интернет-пользователи попросили его высказать свое мнение об острой публичной дискуссии о теракте в Беслане, которая развернулась в России в последнее время.

«Я слишком много знаю по службе, чтобы комментировать, не рискуя разгласить служебную тайну. Поскольку ход событий, причины и последствия мне известны, как мало кому», — отметил бывший глава Минобороны ДНР. На дальнейшие вопросы своих подписчиков Стрелков, ранее работавший в ФСБ России, предпочел не отвечать. Оперативно дозвониться до Стрелкова корреспонденту «URA.RU» не удалось.

В 2004 году чеченские террористы захватили школу в Беслане. Заложниками тогда стали 1116 человек. В результате захвата школы и последующего штурма погибли 333 человека, 186 из них дети. Инвалидами остались 126 человек, среди них 70 детей. Погибшие при теракте были похоронены на мемориальном кладбище «Город ангелов».

Не так давно представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева публично заявила о том, что в скором времени бесланская школа №1 в Северной Осетии, где в 2004 году случился теракт, может стать памятником федерального значения. В этом году в связи с 15-летием трагедии в Беслане документальные фильмы, посвященные страшному теракту, выпустили «Новая газета», RT, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак и блогер Юрий Дудь.