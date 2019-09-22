Националист, весивший 160 кг, рассказал, как добиться успеха у женщин

Егор Просвирнин считает, что мужчинам надо проявлять активность в отношениях с противоположным полом Фото: страница Е. Просвирнина в Facebook

Националист Егор Просвирнин призвал российских мужчин более активно проявлять себя в отношениях с противоположных полом. Именно это, по его мнению, поможет мужчинам стать успешнее в отношениях с женщинами.

«Для мужчины крайне важно найти и утащить женщину, которой он восхищается. Не „ну, ниче такая, симпатичная“, не „нормальная, приятная“, не „зато умная и готовит хорошо“, а именно чтоб прям *** и уиииии. Потому что мужчина может посетить триллион классов феминизма про „баба тоже человек, у нее душа и чувства есть“, но основу мужской психики не изменишь и любую бабу мужчина всегда и везде будет воспринимать как трофей. <…> Учитывая, что мы живем в век соцсетей, когда вы можете знакомиться с женщинами из других городов и даже стран, у вас нет никаких оправданий жить с женщиной, которая вызывает у вас что-то меньшее, чем чистый восторг. — Хорошо — скажете вы — но что делать, Егор, если восторг у меня вызывает голубоглазая блондинка-дочь миллиардера с пятым размером груди, а сам я бедный студент из Чертаново? Что делать, Егор? — Подкатывать. Главное качество, которое женщины ценят в мужчинах — это не деньги, власть, известность, а то, что по-русски называется „рукосуйством“. И нищий студент, нагло подкатывающий к дочке миллиардера — это уберрукосуйство, которое впечатлит оную дочку больше, чем любые предложения от равных ей по статусу мужчин. Вы никогда не думали, откуда берутся все эти истории про уборщиков и водителей, с которыми спят жены миллиардеров? С точки зрения классической теории „альфачей“, это же вообще не самцы, а бесполый обслуживающий персонал. С точки зрения моей теории рукосуйства, все логично: мужчина, пытающийся подкатить к жене своего хозяина, который богаче его и влиятельнее в миллион раз — это уберрукосуй, для которого нет слова „нет“, что автоматически вызывает у жены-миллиардерши если не оргазм, то как минимум живейший интерес. — Вот нахал! — это главный комплимент от женщины», — написал Просвирнин на своей странице в Facebook, приведя в пример свой личный опыт. По его словам, ранее он весил 160 кг и проживал в городе Реутов, однако после начала отношений со своей любимой женщиной он занялся собой и улучшил как свое физическое, так и материальное положение.

Егор Просвирнин является основателем интернет-издания русских националистов «Спутник и погром», которое приобрело большую популярность во время «русской весны» (сейчас сайт издания заблокирован на территории России по решению Роскомнадзора). Теперь Просвирнин перешел на Youtube и выкладывает в Сеть стримы, в которых делится с подписчиками своим мнением об актуальных событиях общественной и политической жизни России и других стран.