Российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, привезут домой бесплатно

Российских туристов, которые пострадали в результате аварии в турецком городе Анталья по дороге в аэропорт, доставят домой бесплатно. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что все расходы взял на себя туристический оператор «Санмар».
«Туроператор заверил, что берет на себя расходы по возвращению туристов в Россию по мере их выписки из медицинского учреждения». — приводит слова тюриной РИА «Новости». Она также отметила, что организатор тура готов оплатить россиянам дополнительные дни проживания в отеле.
ДТП с автобусом, который вез российских туристов в аэропорт, произошло в Анталье вечером 21 сентября. В аварии пострадали 22 россиянина, в том числе двое детей, уточняет RT. Как отметила Тюрина, часть россиян уже вернулась на родину, остальные получили медицинскую помощь в турецких больницах. «Это полностью страховой случай, и расходы полностью оплатит страховая компания», — заявила представитель РСТ.