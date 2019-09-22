21 сентября 2019

Российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, привезут домой бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com., флаг турции, турция
Туроператор оплатит пострадавшим россиянам перелет и проживание в гостиницеФото: depositphotos.com

Российских туристов, которые пострадали в результате аварии в турецком городе Анталья по дороге в аэропорт, доставят домой бесплатно. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что все расходы взял на себя туристический оператор «Санмар».

«Туроператор заверил, что берет на себя расходы по возвращению туристов в Россию по мере их выписки из медицинского учреждения». — приводит слова тюриной РИА «Новости». Она также отметила, что организатор тура готов оплатить россиянам дополнительные дни проживания в отеле.

ДТП с автобусом, который вез российских туристов в аэропорт, произошло в Анталье вечером 21 сентября. В аварии пострадали 22 россиянина, в том числе двое детей, уточняет RT. Как отметила Тюрина, часть россиян уже вернулась на родину, остальные получили медицинскую помощь в турецких больницах. «Это полностью страховой случай, и расходы полностью оплатит страховая компания», — заявила представитель РСТ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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