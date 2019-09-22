Основная версия нападения на российских военных в Таджикистане вызвала сомнение у эксперта

За нападением на российских военнослужащих в Бохтаре могут стоять политические противники действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал политолог Талгат Мамырайымов.
«Душанбе заинтересован в нахождении российской 201-й дивизии на территории Таджикистана. Потому что правящий режим держится как раз на присутствии российских военных сил, благодаря которым Рахмон удерживает власть. Нападение могли совершить какие-то политические противники Рахмона», — заявил Мамырайымов.
Ранее «URA.RU» писало, что в таджикском Бохтаре местный житель напал с ножом на российских военнослужащих. По некоторым данным, мужчина состоит на учете в психиатрическом диспансере, уточняет телеканал 360. Состояние здоровья российских военных врачи оценивают как удовлетворительное.