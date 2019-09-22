В России оценили возможности подлодок «Борей» по уничтожению городов

Российские субмарины могут преодолеть все контрмеры США Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Новые российские подводные лодки класса «Борей» способны нанести мощный удар по центрам принятия решений США. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

«Они думали, что нам не достать центры принятия решений за океанами, но оказывается, что подлодка класса „Борей“ это может. США стараются запустить в арктических широтах и северных морях свои подводные лодки с ракетами Trident, чтобы уничтожать наши объекты. У нас есть зеркальные меры — „Борей“», — объяснил он.

Кошкин подчеркнул, что на российских субмаринах установлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут воспроизводить пуски не только под водой, но и над ней. Также субмарины могут преодолеть все контрмеры, которые попытались принять американцы. Речь идет о всевозможных датчиках, которые должны выявлять субмарины врага. Кошкин отметил, что США видят в России серьезного противника. «Они осознают, что Российская Федерация и ее вооруженные силы, особенно военно-морской флот — это грозная сила, которая в состоянии противостоять внешней агрессии», — заявил военный эксперт.