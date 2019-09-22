Шойгу рассказал о своих отношениях с алкоголем

Сергей Шойгу не пьет алкоголь Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не употребляет алкогольные напитки. Таким образом глава военного министерства дает пример всем военнослужащим.

«Я просто не употребляю сам вообще. А оборонное ведомство — это такая структура, в которой берут пример с руководителя», — приводит «Московский комсомолец» слова Шойгу. Так министр обороны ответил на вопрос журналиста о том, правда ли, что в Минобороны ввели «сухой закон».

По словам главы военного ведомства, в Нефтегорске, на Сахалине и в Ленске пришлось отказаться от алкоголя всем военным, чтобы выполнить задачу по возведению жилья для тех, кто пострадал от наводнения. Поручение о необходимости обеспечения жильем более 40 тысяч человек за 100 дней дал президент России Владимир Путин, напоминает агентство Nation News.

Как писало ранее «URA.RU», Шойгу допустил отмену военного призыва.