Шойгу рассказал, что мечтает о стройке

Сергей Шойгу скучает по Советскому Союзу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу больше всего мечтает о строительстве городов в Сибири. Он признался, что желание связано с его ностальгией по Советскому Союзу.

«Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!» — заявил Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу». По словам министра, во времена СССР молодые люди искренне ехали на большие стройки — от Комсомольска-на-Амуре до БАМа. «Без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания», — рассказал министр обороны.

Сибирь у главы военного ведомства ассоциируется с временами молодости и СССР. В качестве примера он рассказал, что когда-то в Братске люди часами стояли на морозе и слушали стихи Евгения Евтушенко. «Он срывал себе голос, там микрофонов не было, а женщины вытирали слезы…» — вспомнил министр обороны.

Ранее «URA.RU» писало, что Шойгу совершенно не употребляет алкоголь. Он подчеркнул, что его примеру будут следовать все военнослужащие.