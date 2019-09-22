В Минздраве придумали, как сократить расходы на скорую помощь

Минздрав РФ готовит поправки в систему государственного лекарственного обеспечения. Ведомство предлагает выдавать назначенные врачом жизненно необходимые лекарства бесплатно или со скидкой, что поможет снизить нагрузку на бригады скорой помощи.
«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — цитирует «Российская газета» министра здравоохранения Веронику Скворцову.
По словам главы Минздрава, нововведения уже были опробованы в Омске и Кирове. Эксперимент показал, что такая инициатива может повлиять на смертность от сосудистых катастроф, уменьшить число вызовов врачей скорой помощи, и, следовательно, сократить их финансирование.
Потратить на нововведение планируется 500 млрд рублей. Сейчас на лекарства льготникам выделяют 380 млрд рублей.
Ранее в Госдуме предлагали признать факт вызова скорой помощи согласием на медицинское вмешательство. Таким образом, считают депутаты, у врачей появится больше времени на самого пациента, поскольку оно не будет тратиться на «бюрократические процедуры».