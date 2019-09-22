Один из руководителей ЮКОСа рассказал свою версию смерти Березовского

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Презентация книги Петра Авена
Борис Березовский ушел из жизни в 2013 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Последствия дела ЮКОСа

Смерть олигарха Бориса Березовского не была насильственной, он покончил жизнь самоубийством. Такой версией поделился один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

«Никаких признаков насильственной смерти и причин для нее я не знаю», — сообщил Невзлин в интервью для youtube-канала Ирины Шихман «А поговорить?» Уверенность в самоубийстве Березовского кроется в том, что Незвлин читал документы английских врачей, которым он доверяет, «в отличие от российских», а также общался с людьми, которые были рядом с Березовским и которым «можно доверять».

Причиной самоубийства Березовского Леонид Невзлин назвал депрессию, возникшую после проигрыша олигарху Роману Абрамовичу суда в Лондоне. По словам Невзлина, депрессию Березовский лечил медикаментозно, но к выбору препаратов относился своеобразно. Также он интересовался методами ухода из жизни.

Борис Березовский был найден мертвым в конце марта 2013 года в своем доме в Великобритании. Обстоятельства смерти Березовского достоверно не установлены.

Один из бывших руководителей компании ЮКОС Леонид Невзлин проживает в Израиле. Российским судом он заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств, данную меру наказания поддержал Верховный суд РФ.

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