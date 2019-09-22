Один из руководителей ЮКОСа рассказал свою версию смерти Березовского

Смерть олигарха Бориса Березовского не была насильственной, он покончил жизнь самоубийством. Такой версией поделился один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.
«Никаких признаков насильственной смерти и причин для нее я не знаю», — сообщил Невзлин в интервью для youtube-канала Ирины Шихман «А поговорить?» Уверенность в самоубийстве Березовского кроется в том, что Незвлин читал документы английских врачей, которым он доверяет, «в отличие от российских», а также общался с людьми, которые были рядом с Березовским и которым «можно доверять».
Причиной самоубийства Березовского Леонид Невзлин назвал депрессию, возникшую после проигрыша олигарху Роману Абрамовичу суда в Лондоне. По словам Невзлина, депрессию Березовский лечил медикаментозно, но к выбору препаратов относился своеобразно. Также он интересовался методами ухода из жизни.
Борис Березовский был найден мертвым в конце марта 2013 года в своем доме в Великобритании. Обстоятельства смерти Березовского достоверно не установлены.
Один из бывших руководителей компании ЮКОС Леонид Невзлин проживает в Израиле. Российским судом он заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств, данную меру наказания поддержал Верховный суд РФ.