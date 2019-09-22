Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату

Российская актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание после медикаментозной комы. В связи с этим врачи перевели пациентку из отделения реанимации в палату общей терапии. Сейчас Заворотнюк дышит самостоятельно.
«Это говорит о том, что антибиотики подействовали. Врачи выбрали правильный метод, сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции», — приводит «Комсомольская правда» слова знакомого с ситуацией Заворотнюк хирурга-онколога. Медик также добавил, что сейчас актрису готовят к операции. По его мнению, «у Анастасии хорошие шансы».
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