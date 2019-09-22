Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухолиФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Российская актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание после медикаментозной комы. В связи с этим врачи перевели пациентку из отделения реанимации в палату общей терапии. Сейчас Заворотнюк дышит самостоятельно.

«Это говорит о том, что антибиотики подействовали. Врачи выбрали правильный метод, сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции», — приводит «Комсомольская правда» слова знакомого с ситуацией Заворотнюк хирурга-онколога. Медик также добавил, что сейчас актрису готовят к операции. По его мнению, «у Анастасии хорошие шансы».

Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» перенесла две операции, но ее состояние продолжало оставаться тяжелым, пишет RNS. Из палаты Заворотнюк даже убрали телевизор и телефон, поскольку звезда ничего не видела и не слышала.

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