Шойгу ответил на жалобы Кудрина о «раздутом» военном бюджете

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Сергей Шойгу призвал экономистов думать о доходах государстваФото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал надуманным заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о слишком больших военных тратах. По мнению главы Минобороны, экономистам следует думать не о сокращении расходов, а о росте доходов.

«Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — заявил Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу». Также он пояснил, что в военной сфере, несмотря на достаточное финансирование, имеются проблемы: так, семь лет назад из-за задержек зарплат против бывшего министра обороны подавали 124 тысячи судебных исков.

Алексей Кудрин не раз призывал сократить военный бюджет. К примеру, в 2012 году глава Счетной палаты предлагал перенаправить 0,4% трат на нацбезопасность и 0,5% на оборону в пользу здравоохранения, образования и строительства дорог. Годом позже Кудрин разработал систему бюджетного маневра для роста ВВП, который предполагал сокращение расходов Минобороны на 1%.

В прошлом году военные траты России составили почти 394 млрд рублей. Из-за этого РФ входит в топ-6 стран с самым высоким оборонным бюджетом в мире.

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© Служба новостей «URA.RU»
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