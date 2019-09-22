Историк раскритиковал заявление МИД России о союзе СССР и Германии

Российский историк Никита Петров раскритиковал заявление МИД РФ о том, что Россия никогда не была союзником гитлеровской Германии. Как сообщил Петров корреспонденту «URA.RU», историческая наука знает больше, чем хочет признавать МИД России.
Сообщение о том, что «подписание договора о ненападении с Германией было вынужденным шагом», опубликовано на официальной странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». Указано, что это позволило «отсрочить начало войны почти на два года», которая началась «на стратегически более выгодных для СССР рубежах», были спасены «сотни тысяч жизней», а нацистский террор был отложен еще на два года.
С этим заявлением не согласился не только ряд пользователей соцсети, но и историк Никита Петров. «Если начинать с конца сообщения, где говорится о спасении жизней, то стоит вспомнить, что население названных областей в результате секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа было подвергнуто советским репрессиям как раз ровно тогда, когда произошла советизация этих территорий, — отметил Петров. — Информация МИД является лукавством и нежеланием видеть историческую перспективу».
Историк напомнил, что еще до начала второй мировой государства заключили тайные протоколы, которые говорят о фактическом сотрудничестве. «Не стоит забывать, что следом был договор с Германии „О дружбе и границах“, который углубил союзничество с Советским Союзом», — заключил Петров.
Пакт Молотова-Риббентропа — договор о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, который был подписан 23 августа 1939 года. Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если войну развяжет третья сторона.