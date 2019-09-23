Ямальцев возмутило положение дел на закрытом комплексе Фото: группа «В Салехарде», VK

Имущество комплекса «Ямалкан», который был построен за бюджетный счет, но закрылся со скандалом и долгами, разворовывают неизвестные. Кадрами с места происшествия поделился местный житель Стас Пахотин в группе «В Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».

«Воры растаскивают, вандалы доламывают „Ямалкан“ в городе Салехарде!» — написал автор. На видео заметно, что в нескольких вагон-домах центра разбиты окна и сломаны двери. В самих же помещениях не хватает техники или предметов интерьера.

За неполные сутки публикацию посмотрели 6,5 тысяч человек. В комментариях пользователи возмущаются ситуацией в организации, которая считалась брендом Ямала. «Спрашивается, зачем строили? Деньги отмыли. Могли бы что-то для людей сделать, но, нет», — написал пользователь под ником Мата Хари. «Хорошее было место. Жаль, что растаскивают», — отметила Татьяна Богданова.

Получить оперативный комментарий владельцев центра — компании АНО «КАН» — на момент публикации не удалось. Там не ответили на звонки.

Центр «Ямалкан» был построен в 2013 году для проведения соревнований по гонкам на снегоходах. На строительство из бюджета округа была выделена субсидия в 350 млн рублей. В 2016 году власти региона через суд потребовали вернуть субсидию, поскольку центр не использовался по назначению. Кроме того, иск к владельцам «Ямалкана» выиграла строительная компания «Партнер Групп», которая так и не получила денег за выполненные работы. Они же инициировали процедуру банкротства АНО «КАН», которая продолжается до сих пор.

Фото: группа «В Салехарде», VK

Фото: группа «В Салехарде», VK