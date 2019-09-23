В Кургане сотрудники ФСБ нашли стройку, которую вели «на бумаге»

В Курганской области директор и два инженера строительной фирмы обвиняются в превышении должностных полномочий — они приняли стройплощадку для жилой застройки «на бумаге» — без фактического выполнения работ. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.
Работы по техническому надзору за выполнением строительно-технических работ осуществлялись по договору с администрацией одного из муниципальных образований Курганской области. «Осуществляя строительный контроль по обустройству площадки под компактную жилищную застройку, подозреваемые подписали подрядчикам акт о приемке „готового“ объекта без фактического выполнения работ», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. По предварительным данным, ущерб составил более четырех миллионов рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Виновникам грозит до десяти лет лишения свободы.