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В Кургане сотрудники ФСБ нашли стройку, которую вели «на бумаге»

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Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, уаз, фсб россии
Сотрудники ФСБ вели расследование совместно с полициейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области директор и два инженера строительной фирмы обвиняются в превышении должностных полномочий — они приняли стройплощадку для жилой застройки «на бумаге» — без фактического выполнения работ. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Работы по техническому надзору за выполнением строительно-технических работ осуществлялись по договору с администрацией одного из муниципальных образований Курганской области. «Осуществляя строительный контроль по обустройству площадки под компактную жилищную застройку, подозреваемые подписали подрядчикам акт о приемке „готового“ объекта без фактического выполнения работ», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. По предварительным данным, ущерб составил более четырех миллионов рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Виновникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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