На заводе «Сургутнефтегаза» произошел пожар

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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, мчс, пожар, пожарная лесница
Спасатели ликвидировали пожарФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На нефтеперерабатывающем заводе «Сургутнефтегаза» в городе Кириши в Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба местного управления МЧС.

«В 07:15 поступил сигнал о том, что на технической установке нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши происходит факельное горение из печи на площади 90 квадратных метров», — поделились в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что огонь не угрожал соседним зданиям, при пожаре никто не пострадал.

Всего в работе на месте ЧП участвовали 75 человек и 23 единицы техники. Спасателям удалось потушить огонь спустя полтора часа, в настоящий момент возгорание ликвидировано.

НПЗ принадлежит «Киришинефтеоргсинтезу», который входит в «Сургутнефтегаз». Частью нефтяной компании завод стал в 1993 году. НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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