На Ямале начнут начислять пенсии по новой схеме

На Ямале планируют создать окружной центр по выплате пенсий и обработке информации. Вопрос обсуждался на рабочей встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и управляющего регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Таисы Колоколовой, сообщили в пресс-службе ямальского правительства.
На данный момент выплатой пенсий, а также сбором и обработкой обращений граждан занимаются территориальные органы ПФР. После создания центра функции сбора и обработки информации, взаимодействия с кредитными, почтовыми и другими организациями перейдут к нему. Это позволит качественно проводить выплаты на региональном уровне и обеспечить контроль за расходованием средств бюджета. «На местах по-прежнему будут работать специалисты, к которым жители смогут обращаться по разным вопросам», — уточнила Колоколова. О сроках создания нового центра пока не уточняется.
Сейчас на Ямале разного рода пенсии получают 143 тысячи жителей, из них 21 тысяча — ежемесячные выплаты, 43 тысячи — платежи по сертификатам материнского капитала.