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На Ямале начнут начислять пенсии по новой схеме

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование дня воздушно десантных войск. Тюмень, вдв, десантики, пенсионеры, дедушки, военнослужащие запаса
Новая структура позволит разделить функции и повысить качество услугФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На Ямале планируют создать окружной центр по выплате пенсий и обработке информации. Вопрос обсуждался на рабочей встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и управляющего регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Таисы Колоколовой, сообщили в пресс-службе ямальского правительства.

На данный момент выплатой пенсий, а также сбором и обработкой обращений граждан занимаются территориальные органы ПФР. После создания центра функции сбора и обработки информации, взаимодействия с кредитными, почтовыми и другими организациями перейдут к нему. Это позволит качественно проводить выплаты на региональном уровне и обеспечить контроль за расходованием средств бюджета. «На местах по-прежнему будут работать специалисты, к которым жители смогут обращаться по разным вопросам», — уточнила Колоколова. О сроках создания нового центра пока не уточняется.

Сейчас на Ямале разного рода пенсии получают 143 тысячи жителей, из них 21 тысяча — ежемесячные выплаты, 43 тысячи — платежи по сертификатам материнского капитала.

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