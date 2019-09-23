Рухнувший уральский банк поймали на списании долгов близкому бизнесу

Банкротство «Уралтрансбанка» уже привело к уголовному делу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета ЦБ лишил лицензии «Уралтрансбанк»

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) во время банкротства «Уральского транспортного банка» (УТБ) вскрыло сомнительную схему с деньгами кредитной организации. Согласно описанной цепочке операций, в 2017 году в один день прошло пять «притворных» сделок, которые позволили обществу «КМЗ», связанному с председателем правления и акционером рухнувшего банка Валерием Заводовым, избавиться от долга в 110 млн рублей перед УТБ.

Информация о финансовой схеме опубликована в материалах Свердловского арбитражного суда. АСВ выяснило, что 28 февраля 2017 года УТБ выдал обществу «ТД „Неруд-Инвест“» кредит на 110 млн рублей. В этот же день через цепочку операций средства оказались на счете ООО «Строительный камень», которое, в свою очередь, передало их КМЗ. Эта компания за счет полученных денег закрыла кредит в 110 млн рублей, взятый в «Уралтрансбанке» в 2016 году под залог имущества.

В результате, должником банка оказалось не КМЗ, а «Неруд-Инвест», при этом банк потерял право претендовать на недвижимость КМЗ. Конкурсный управляющий заявил суду, что сделки были «совершены в обход закона» и «законных интересов кредиторов банка». «Участники схемы заключили ряд притворных последовательных сделок, прикрывающих перевод кредитного долга ООО «КМЗ» на ООО «ТД «Неруд-инвест» с последующим прекращением обеспечительных обязательств», — гласят претензии АСВ в судебных документах.

АСВ также выяснило, что КМЗ аффилировано с «Уралтрансбанком» — учредитель компании «Агрофирма „Ключики“» раньше принадлежала председателю правления банка Валерию Заводову. В итоге суд признал недействительным выданный банком займ обществу «Неруд-Инвест» и все последующие сделки, а также восстановил долг КМЗ перед банком: «Признать право залога за ПАО „Уралтрансбанк“ на имущество ООО „КМЗ“».

Центральный банк в конце 2018 года лишил «Уралтрансбанк» лицензии и добился банкротства организации. В июне Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и выводе активов кредитного учреждения.