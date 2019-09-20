Из-за расстрела собак пермским экс-чиновником возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции Прикамья возбудили уголовное дело по факту расстрела четырех охотничьих собак, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Обвинение пока никому не предъявлено, хозяин животных Ярослав Баронников уверяет, что убил животных бывший заместитель министра промышленности края Виктор Усенко.
«По факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка, следствием отделения МВД России по Горнозаводскому округу возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщили в пресс-службе полицейского главка Прикамья. Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
«URA.RU» рассказывало, что 15 сентября в охотхозяйстве «Глухарь» были расстреляны четыре охотничьих лайки. Владелец собак сообщил, что это сделал бывший замминистра промышленности Прикамья Виктор Усенко, который убил животных на глазах охотинспектора Виктора Козлова. Дрессировщик Эдгард Запашный назвал подобное поведение «настоящим беспределом», а депутат Госдумы Николай Валуев пообещал держать ситуацию на контроле.