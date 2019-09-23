Родственники умершего в тюменской больнице парня обвинили врачей в его смерти и устроили погром

Родственники умершего парня сломали магнитный замок на двери отделения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родственники умершего от травм после ДТП 19-летнего Юрия Ф. устроили погром в ОКБ №2, а теперь обвиняют медиков в незаконном отключении аппарата жизнеобеспечения. Информацию «URA.RU» подтвердили в тюменском УМВД.

«22 сентября в полицию обратились медработники по факту того, что родственники умершего пациента выбивают двери в отделение. На место выехали ответственный по району, участковый, наряд ППС, урегулировали ситуацию», — рассказали в пресс-службе УМВД Тюмени. Родственники были уверены — медики пытались взять согласие на изъятие донорских почек и печени у еще живого парня.

В больницу Юрий поступил 19 сентября в коме с тяжёлой сочетанной травмой, в том числе переломом основания черепа. 22 сентября в 00.30 зафиксировали смерть мозга. «Функции организма поддерживались искусственно в связи с рассмотрением возможности изъятия органов для процедуры дальнейшей трансплантации. После сообщения о смерти родственники категорически отказались от данной процедуры. Несмотря на то, что в дальнейшем она медиками не рассматривалась, это вызвало бурную реакцию», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Сейчас с обеих сторон поданы заявления, сообщили «URA.RU» в полиции. Родственники погибшего просят проверить факт законности отключения парня от аппарата жизнеобеспечения. А представители больницы сообщили о поступивших угрозах. «Пока не стали подавать заявление о возмещении материального ущерба — родственники повредили магнитный замок», — отметили в ведомстве. По документам проводится проверка.