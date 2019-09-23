В Кургане маму больного ребенка уложили спать в палате на полу

В Кургане пациенты инфекционной больницы пожаловались, что маме больного ребенка приходится спать на полу. Информацию об этом на правах анонимности разметила мама другого маленького пациента больницы в сообществе «Черный список. Курган» соцсети «ВКонтакте».
«В палате шесть человек: три мамочки и трое детей. Коек пять! Одна мамочка вынуждена спать на полу, но палат много свободных! На просьбу принести раскладушку или хотя бы матрац получили ответ: „Не положено“», — написала жительница Кургана. Также она пожаловалась, что на ночь в больнице отключают отопление, при этом матрацы обтянуты клеенкой, а подушки по ощущениям кажутся влажными. По ее мнению, это негативно сказывается на здоровье и без того простывших детей. «Если ребенку больше трех лет, кровать и питание маме не положены», — объяснила в комментариях к посту Дарья Астахова.
«Там ужас что творится, в том году 29 декабря с ребенком поступили, тоже пневмония, весь персонал пьяные были, пришлось скандал поднимать, так как шприц в руках держать не могли. У ребенка 40 температура, полтора часа ждали более адекватных, чтобы укол поставили», — поделилась своей историей Виктория. Однако нашлись и те, кто защищали больницу и персонал, объясняя, что подушки потемнели из-за прожарки в автоклаве. «Матрацы другими в больнице и не могут быть, иначе как их обрабатывать? Никто заразу подхватить не хочет?» — написала Надежда Абалмасова.
Получить комментарий у главврача больницы Игоря Журавского не удалось — сначала он был занят, а затем покинул медучреждение.