Тротуары станут перекладывать одновременно всюду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Анонсированные «URA.RU» еще в апреле перемены в городском благоустройстве начнут реализовывать в 2020 году. Это было озвучено на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

Как рассказали в департаменте информполитики региона, мэр уведомил главу региона о планах «одеть» в гранит тротуары всей центральной части города, переложить 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения, начать комплексную реконструкцию улицы Малышева.

В 2019 году подобный повсеместный ремонт дорог и тротуаров в Екатеринбурге вызвал сильный негативный резонанс среди жителей города. Понимая, что в следующем году горожане лояльнее к дорожным работам не станут, Александр Высокинский попросил: «Я прошу горожан отнестись к этому процессу с пониманием, немного потерпеть. Когда дома ремонт, не всегда удобно».

При планировании работ, заверил главу региона Высокинский, «будет учтен неудачный опыт»: мэрия откажется от подрядчиков, которые не справились с контрактными обязательствами в этом году.

Губернатор, выслушав планы мэрии областного центра, объяснил, что на «проекты, связанные с благоустройством парков, скверов, улиц», были «выделены серьезные деньги» (более 6,2 млрд рублей), но тут же уточнил, что, «если потребуется», власти «могут скорректировать план».