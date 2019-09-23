22 сентября 2019
21 сентября 2019

Мэрия Екатеринбурга «переоденет» город в гранит. Глава Высокинский заранее извинился за грядущий «ад»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, улица ленина, укладка асфальта, перекрытие улиц, ремонтные работы, виды города, молодежь, ремонт дорог
Тротуары станут перекладывать одновременно всюдуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Новая власть в Екатеринбурге

Анонсированные «URA.RU» еще в апреле перемены в городском благоустройстве начнут реализовывать в 2020 году. Это было озвучено на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

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Как рассказали в департаменте информполитики региона, мэр уведомил главу региона о планах «одеть» в гранит тротуары всей центральной части города, переложить 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения, начать комплексную реконструкцию улицы Малышева.

В 2019 году подобный повсеместный ремонт дорог и тротуаров в Екатеринбурге вызвал сильный негативный резонанс среди жителей города. Понимая, что в следующем году горожане лояльнее к дорожным работам не станут, Александр Высокинский попросил: «Я прошу горожан отнестись к этому процессу с пониманием, немного потерпеть. Когда дома ремонт, не всегда удобно».

При планировании работ, заверил главу региона Высокинский, «будет учтен неудачный опыт»: мэрия откажется от подрядчиков, которые не справились с контрактными обязательствами в этом году.

Губернатор, выслушав планы мэрии областного центра, объяснил, что на «проекты, связанные с благоустройством парков, скверов, улиц», были «выделены серьезные деньги» (более 6,2 млрд рублей), но тут же уточнил, что, «если потребуется», власти «могут скорректировать план».

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Прошла рабочая встреча с главой Екатеринбурга Александром Высокинским. Обсуждали в том числе работы по благоустройству улиц, которые шли все лето и кое-где продолжаются до сих пор. Не везде эти работы были проведены оперативно, кое-где есть замечания по качеству. ? Я напомнил Александру Геннадьевичу, что на городских властях лежит большая ответственность перед горожанами, ради которых и проводятся все эти улучшения. Не должно быть работы ради работы, для галочки. Есть обращения горожан, недовольных тем, как велись работы. Сегодня, например, по этому поводу обратился драматург Николай Коляда. Глава города подтвердил, что есть замечания к подрядчикам, и в будущем мэрия будет внимательнее выбирать тех, кто выполняет контракты. ? В 2020 году запланировано еще немало работ в Екатеринбурге, и важно, чтобы они были проведены должным образом: быстро, качественно, за разумные деньги.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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