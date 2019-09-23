Собчак снимется в фильме нового мужа о маньяке

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак поделилась деталями первого совместного проекта с режиссером Константином Богомоловым, за которого недавно вышла замуж. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Прошла кастинг у одного известного режиссера», — подписала телеведущая фотографию тарелки, которую по традиции разбивают в начале съемок. Новый сериал будет называться «Хорошие люди», Богомолов выступит в качестве режиссера и сценариста проекта, а Собчак числится среди актеров.

В проекте также участвуют актеры Юлия Снигирь, Артем Михалков, Никита Ефремов, Александра Ребенок и другие. По данным СМИ, сериал будет посвящен «ангарскому маньяку», бывшему лейтенанту МВД Михаилу Попкову, которого в 2015 году приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. В 2017 году он признался в убийстве еще 59 человек, за что получил еще один пожизненный срок.