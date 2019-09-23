Друзь возвращается на «Первый канал» после громкого скандала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум
Александр Друзь вернется к игре уже в новом сезонеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернется в клуб. Такая информация опубликована на официальном сайте телекомпании, занимающейся выпуском программы.

«Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесённые Александром Друзём извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб», — говорится на сайте компании. Знаток вернется в игру уже в новом сезоне игры, в Осенней серии он играть не будет.

В феврале 2019 года главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По его словам, Друзь просил редакторов программы передать ему готовые вопросы и ответы на них. Взамен Друзь обещал поделиться с Бером частью выигранных денег.

Александр Друзь заявил, что Бер сам предложил ему сделку. В дальнейшем знаток извинился за свой поступок.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...