Скандальный вуз в центре Екатеринбурга стал банкротом

Имущество вуза будут реализовывать в течение полугода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский арбитражный суд признал банкротом Уральский финансово-юридический институт и начал процедуру конкурсного производства сроком в шесть месяцев (до 20 марта 2020 года). Соответствующее решение опубликовано в электронной картотеке дел.

«Конкурсным управляющим должника утвердить Рущицкую Ольгу Евгеньевну — члена Союза арбитражных управляющих „ДЕЛО“. Установить фиксированное вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 рублей в месяц», — гласит решение суда. Процедура наблюдения в институте прекращена.

Иск о признании вуза неплатежеспособным был подан обществом «Лоза» из-за долга в 77 млн рублей. Компанию контролирует бывшая жена ректора УрФЮИ Владислава Назарова — экс-телеведущая Анжелика Виноградова. В 2009 году развод между ними обернулся скандалом из-за спора за здание вуза на Малышева—Карла Либкнехта. В июне Свердловский арбитраж ввел наблюдение в вузе. УрФЮИ через апелляционную инстанцию пытался прекратить процедуру, но проиграл спор.

В 2016 году УрФЮИ был лишен государственной аккредитации. Студенты потеряли право на отсрочку от армии, а их дипломы перестали соответствовать государственным образцам. В 2018 году вуз сообщил, что все претензии Рособрнадзора к вузу были сняты.