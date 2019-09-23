В Екатеринбурге пропал журналист «URA.RU»

Днем Александр Поздеев выехал из дома на работу Фото: Александр Поздеев, Facebook

В Екатеринбурге пропал журналист службы информации «URA.RU» Александр Поздеев. Днем, ориентировочно в промежутке 14:00—15:00, он выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены.

Машина Александра Поздеева — серебристый Renault Logan — могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО им. Маяковского. В городском отделе ГИБДД сегодня не фиксировали аварий с участием похожих автомобилей, а в больницы Екатеринбурга не поступало пациентов с такими данными. Руководство УМВД по Екатеринбургу взяло ситуацию с исчезновением нашего коллеги под личный контроль, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 165 см, волосы русые короткие, плотного телосложения.

Родные Александра и редакция «URA.RU» просят всех, кому что-либо известно о местонахождении журналиста, позвонить по указанным телефонам: 8 999 562 47 61 и 8 902 876 74 53 (Анна).