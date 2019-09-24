Владимир Мякуш (в центре) представит новое руководство гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гордума Челябинска 24 сентября собирается на первое заседание в новом созыве. На нем народные избранники будут делить портфели. Как сообщил «URA.RU» спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, он лично приедет поучаствовать в заседании.

Спикером гордумы планируется утвердить проректора ЮУрГУ Андрея Шмидта, его заместителем — главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов. Также будет сокращено количество комитетов.

«Я буду присутствовать и на заседании фракции „ЕР“, которое будет перед сессией, и на самом заседании гордумы. Партия согласовала Шмидта и Тарасова. Оба должны работать на освобожденной основе. Число комиссий уточняется», — отметил Мякуш.

Принципиальное отличие гордумы нового созыва — «портфели» не получат представители основных челябинских кланов. Это делается для того, чтобы народные избранники работали на развитие Челябинска, а не чьи-то конкретные интересы.