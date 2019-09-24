Глава ЦИК Памфилова упрекнула правоохранителей и судей в бездействии и «произволе»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова упрекнула российских прокуроров, сотрудников полиции и судей в бездействии и недобросовестной работе. Об этом она рассказала в интервью.
«Правозащитная, судебная и правоохранительная системы должны стать для всех граждан в одинаковой степени надежным щитом от произвола, а не источником этого произвола», — цитирует Памфилову «Российская газета». Политик уверена, что без «оздоровления и укрепления» в правоохранительных органах РФ сложно осуществить какие-либо большие проекты в других сферах.
Что касается работы судов, Памфилова уточнила, что в этой сфере до простых людей «никому нет дела», а очевидные факты игнорируются. «Обычные рядовые люди незаслуженно осуждены, потому что судье было лень проверить дополнительные доказательства, прокурору было выгодно поставить галочку, а следователю — поскорее закрыть дело», — заявляет глава ЦИК.
Также политик рассказала о своей работе и борьбе с махинациями на выборах. Памфилова утверждает, что ЦИК сообщает в следственные органы, прокуратуру, МВД о фальсификациях, однако в ответ комиссии сообщают, что ничего не обнаружено. «ЦИК мечет громы и молнии, а потенциальные фальсификаторы уверены: им все сойдет с рук», — уверена Памфилова.