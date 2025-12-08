В Euroclear заявили о невозможности выдачи Украине «репарационного кредита» за деньги России

Использование 140 миллиардов евро из Euroclear нарушит финансовую стабильность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

План Евросоюза по использованию замороженных российских активов — сомнительная с точки зрения юрисдикции идея, так как денег для ЕС у депозитария, в котором хранятся средства РФ, нет. Об этом заявила глава Euroclear Валери Урбен.

«Никаких свободных денег от Euroclear для ЕС нет. Это деньги Euroclear, и в связи с этим есть иски о компенсации от российского Центробанка», — заявила Урбен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ее слова приводит «РБК». Euroclear — бельгийский депозитарий, где хранится почти 140 миллиардов евро замороженных российских активов. План ЕС по использованию этих средств для помощи Украине, по словам Урбен, может поставить финансовую стабильность под угрозу.