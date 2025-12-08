В Euroclear заявили о невозможности выдачи Украине «репарационного кредита» за деньги России
Использование 140 миллиардов евро из Euroclear нарушит финансовую стабильность
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
План Евросоюза по использованию замороженных российских активов — сомнительная с точки зрения юрисдикции идея, так как денег для ЕС у депозитария, в котором хранятся средства РФ, нет. Об этом заявила глава Euroclear Валери Урбен.
«Никаких свободных денег от Euroclear для ЕС нет. Это деньги Euroclear, и в связи с этим есть иски о компенсации от российского Центробанка», — заявила Урбен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ее слова приводит «РБК». Euroclear — бельгийский депозитарий, где хранится почти 140 миллиардов евро замороженных российских активов. План ЕС по использованию этих средств для помощи Украине, по словам Урбен, может поставить финансовую стабильность под угрозу.
Ранее депозитарий Euroclear открыто выступил против намерений ЕС использовать замороженные российские активы в качестве помощи Украине. Валери Урбен тогда заявила, что такой шаг грозит депозитарию банкротством. Если решение об использовании российских активов будет принято, Euroclear будет его оспаривать в суде.
