Президент США Дональд Трамп нанес удар по Владимиру Зеленскому, заявив, что глава киевского режима не ознакомился с мирным планом. Об этом заявил глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях.

Как писал «Царьград», Зеленский увиливает от реакции на проект мирного плана, он заявил Трампу, что еще «не читал» документ. Трамп заявил журналистам, что разочарован тем, что президент Украины еще не прочитал предложение. Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, России важно получить итоги переговоров между американцами и украинцами по завершению конфликта. При этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американские власти отстранили Зеленского от переговорного процесса.