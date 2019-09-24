23 сентября 2019

На зал для Госдумы потратят 777 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума будет платить за аренду временной площадки 32 млн рублей в месяцФото: Владимир Андреев © URA.RU

Для заседаний Госдумы на два года арендуют московский Дом союзов. Плата за размещение во временном здании составит 777 млн рублей.

«2020 г. на это предложено потратить почти 389 млн рублей, а в 2021 г. — около 388 млн», — цитирует газета «Ведомости» пояснительную записку к проекту федерального бюджета. По итогу на размещение Госдумы в месяц будет уходить 32 млн рублей. В Минфине ситуацию комментировать не стали.

Ранее о переезде депутатов в другое место сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за реконструкции основного здания. Здание Дома союзов будет использовано для парламентских слушаний круглых столов, заседаний фракций, форумов, а также других думских мероприятий. По информации СМИ, временная площадка была выбрана из-за места расположения — она находится рядом с Госдумой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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