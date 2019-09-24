На зал для Госдумы потратят 777 миллионов

Для заседаний Госдумы на два года арендуют московский Дом союзов. Плата за размещение во временном здании составит 777 млн рублей.
«2020 г. на это предложено потратить почти 389 млн рублей, а в 2021 г. — около 388 млн», — цитирует газета «Ведомости» пояснительную записку к проекту федерального бюджета. По итогу на размещение Госдумы в месяц будет уходить 32 млн рублей. В Минфине ситуацию комментировать не стали.
Ранее о переезде депутатов в другое место сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за реконструкции основного здания. Здание Дома союзов будет использовано для парламентских слушаний круглых столов, заседаний фракций, форумов, а также других думских мероприятий. По информации СМИ, временная площадка была выбрана из-за места расположения — она находится рядом с Госдумой.