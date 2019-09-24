Прокуратура ХМАО отреагировала на жалобы нефтяника, объявлявшего голодовку

Прокуратура собирается до середины октября оценить, как «КРС Евразия» соблюдает трудовое законодательство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компанию «КРС Евразия», чей работник Павел Вербицкий объявлял голодовку, ждет проверка трудового законодательства. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокурору Урая дано поручение провести во взаимодействии с государственной инспекцией труда проверку соблюдения урайским филиалом ООО „КРС Евразия“ трудового законодательства, в том числе сферы охраны труда», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства. Там также добавили, что проверка должна завершиться 11 октября.

Связаться с самим Вербицким корреспонденту «URA.RU» не удалось, однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что голодовка была закончена после того как начальство согласилось на выполнение требований участника протестной акции. «Пообещали для работников улучшить бытовые условия, заменить устаревшее и неисправное оборудование, соблюдать регламент рабочего времени», — рассказал инсайдер. Дозвониться до руководства компании «КРС Евразия» не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Вербицкий вынужден был объявить голодовку прямо на месторождении, чтобы привлечь внимания к проблемам, которые существуют на предприятии.