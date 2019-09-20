В ХМАО нефтяник на месторождении объявил голодовку

Работник компании «КРС-Евразия» Павел Вербицкий объявил голодовку на нефтяном месторождении в Советском районе. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Инсайдер сообщил, что связаться с Вербицким пока невозможно, он находится на Западно-Новомостовском месторождении, где нет сотовой связи. «Поводом для протестной акции, со слов самого работника, стали невыполнения со стороны руководства урайского филиала компании требований по промысловой безопасности и нарушений трудового законодательства. Голодовку Вербицкий готов прекратить, если будет выполнен ряд его требований», — сообщил собеседник агентства.
Дозвониться до руководства компании «КРС-Евразия» корреспонденту «URA.RU» не удалось. Известно, что предприятие является одним из подрядчиков «ЛУКОЙЛа».
Ранее агентство сообщало, что в марте работник АО «Нефтеавтоматика» Александр Бурцев так же объявил голодовку на месторождении. Прекратить ее удалось лишь спустя несколько дней — после переговоров с руководством.