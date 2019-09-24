Андрей Шмидта избрали спикером гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт избран спикером гордумы Челябинска на ее первом заседании в новом созыве 24 сентября. За решение проголосовали единогласно, передает корреспондент «URA.RU».

Сегодня также будут избраны вице-спикер и председатели комиссий. Заместителем председателя планируется сделать главврача ГКБ №1 Дмитрия Тарасова. Он и Шмидт будут работать на освобожденной (постоянной) основе. А число комиссий сократить почти в два раза — до пяти.

Шмидт родился в 1974 году в Челябинске. В 1996 году с отличием окончил энергетический факультет Челябинского государственного технического университета (ныне — ЮУрГУ). В 2000 году с отличием окончил ЮУрГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» и очную аспирантуру. В 2006 году назначен начальником управления по внеучебной работе вуза. В 2012 году избран завкафедрой «Экономика и менеджмент сервиса». В 2013 году защитил диссертацию, став доктором экономических наук. С 2013 года — проректор ЮУрГУ по учебной работе.