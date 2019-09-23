Новое руководство Челябинска заставят уволиться с прежней работы

Дмитрий Тарасов (в центре) и Андрей Шмидт (справа) уволятся ради работы в гордуме Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Андрей Шмидт и Дмитрий Тарасов будут занимать должности председателя гордумы Челябинска и вице-спикера на освобожденной основе. Для этого им придется уволиться с постов проректора ЮУрГУ и главврача горбольницы №1 соответственно, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.

«Количество ставок останется на прежнем уровне — четыре. Две займут спикер и его зам, еще две — председатели комиссий. В отличие от прежнего созыва, число вице-спикеров и комиссий будет сокращено вдвое», — добавил собеседник агентства.

В гордумы прежнего созыва у председателя (Станислав Мошаров) был один первый заместитель (Сергей Овчинников) и два заместителя (Илья Мительман и Андрей Шмидт). В ее структуру входило семь комиссий и один комитет. В новом созыве будет только председатель, его заместитель и ориентировочно четыре комиссии.