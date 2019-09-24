Федеральную трассу Москва-Челябинск замело снегом Фото: АО «УралАвтодор»

В горно-заводской части Челябинской области прошел снегопад. В районе перевала на Уреньге трассы М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) сильно замедлилось движение автомобилей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе АО «УралАвтодор», расчисткой дороги занимаются две спецмашины, на место выехала дополнительная техника.

«Специалисты АО „УралАвтодор“ просят водителей, в особенности большегрузного транспорта, по возможности отказаться от поездок и переждать сложные погодные условия в пунктах отдыха», — добавили в пресс-службе компании.