Федеральную трассу Москва — Челябинск замело снегом. Водителей просят не выезжать. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральную трассу Москва-Челябинск замело снегомФото: АО «УралАвтодор»

В горно-заводской части Челябинской области прошел снегопад. В районе перевала на Уреньге трассы М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) сильно замедлилось движение автомобилей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе АО «УралАвтодор», расчисткой дороги занимаются две спецмашины, на место выехала дополнительная техника.

«Специалисты АО „УралАвтодор“ просят водителей, в особенности большегрузного транспорта, по возможности отказаться от поездок и переждать сложные погодные условия в пунктах отдыха», — добавили в пресс-службе компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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