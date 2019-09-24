Нашелся пропавший в Екатеринбурге журналист «URA.RU»

Здоровью и жизни Александра Поздеева ничего не угрожает Фото: страница Александра Поздеева в Facebook

Журналист службы информации «URA.RU» Александр Поздеев, пропавший накануне по дороге на работу в Екатеринбурге, нашелся живым.

Сейчас здоровью Александра ничего не угрожает, он находится у себя дома. Первыми журналиста нашли его супруга и сотрудники «URA.RU». Он исчез на сутки по причинам личного характера.

Редакция «URA.RU» выражает благодарность всем откликнувшимся на призыв о помощи читателям, а также коллегам из других СМИ за распространение сведений об Александре. Также агентство признательно за оказанную поддержку свердловским ГУ МВД и СУ Следственного комитета. За все 13 лет работы «URA.RU» это первый случай исчезновения сотрудника. Ждите новостей под именем Александра Поздеева в ближайшее время!