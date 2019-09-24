Депутаты выбрали новое руководство гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершилось формирование челябинской городской думы нового созыва. На ее заседании 24 сентября депутаты раздали все «портфели», передает корреспондент «URA.RU».

Спикером избран проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт. Его заместителем стал главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов. Оба будут работать на освобожденной (постоянной) основе.

Депутаты сократили число комиссий с восьми до пяти. Шмидт так волновался, что забыл озвучить фамилии председателей комиссий. Присутствовавший на заседании спикер Заксобрания области и глава регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш поправил его.

Комиссию по экономике, финансам и муниципальному имуществу возглавил Сергей Селещук. Руководителем комиссии по местному самоуправлению стал Дмитрий Тарасов. Председателем комиссии по городскому хозяйству и градостроительству избран Кирилл Ветхов. Главой комиссии по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и этике избран Александр Галкин. Наконец, за комиссию по социальной политике отвечает Галина Киреева. Последнюю комиссию в прежнем созыве возглавлял Галкин. Остальные заняли руководящие посты в гордуме впервые.

На заседании также сформировали две фракции: «Единой России» и «Справедливой России». В первую вошли 43 из 49 депутатов, ее возглавил Денис Лапотышкин. Во фракцию «СР»: Оксана Боярская, Владимир Корнев, Дмитрий Григорчик, Валентина Курина и Андрей Зеленин. Коммунист Эльдар Гильмутдинов не стал создавать фракцию, в отличие от своего предшественника в прежнем созыве Константина Нациевского.