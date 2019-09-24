Поводом стало отсутствие у ребенка прививки Манту Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сыну члена избирательной комиссии Тюменской области Александра Лобова отказали в доступе в детский сад №158 регионального центра. Поводом стало отсутствие у ребенка прививки Манту. Видео с инцидентом Лобов выложит в социальные сети.

Из ролика понятно, что медработник детсада отказывается допустить ребенка в группу из-за отсутствия у него прививки Манту или справки от врача-фтизиатра (специалиста по туберкулезу — прим. ред.). При этом, Лобов предоставляет медику справку от терапевта, в которой указано, что его сын здоров. Но медсестра ссылается на приказ заведующего детским учреждением и не принимает аргумент Лобова.

В департаменте образования администрации Тюмени «URA.RU» подтвердили правоту руководства детсада. «Отказ является законным, поскольку направлен на соблюдение прав граждан на охрану здоровья и безусловного запрета на посещение образовательного учреждения не содержит», — отметили в ведомстве. Ребенку лишь нужно получить справку от фтизиатра, и он сможет посещать детсад. «Эта позиция поддержана решением Верховного суда РФ от 17 февраля 2015 года», — добавили в департаменте.

Лобов не согласен с таким решением. «Фтизиатр — это узкий специалист. Направляет к нему на обследование педиатр, если на то есть основания. У педиатра таких оснований нет, признаков болезни туберкулезом у ребенка нет, врач выдал справку, что ребенок здоров», — подчеркнул он в разговоре с агентством. Кроме того, член-избиркома заявил, что фтизиатр отказался выдать справку о здоровье его сына без прививки Манту. Оперативно проверить эту информацию не удалось.