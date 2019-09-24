На Украине рассказали, что ждет Януковича после возвращения в страну

Виктор Янукович растерял почти всех лояльных людей на Украине, считает эксперт Фото: Макс Новиков © URA.RU

Возможное возвращение бывшего президента Украины Виктора Януковича на родину, о котором сегодня заявил адвокат Виталий Сердюк, не обернется для политика ничем хорошим. Все дело в том, что у экс-главы в стране практически не осталось сподвижников. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» выразил украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«В ближайшей перспективе возвращение Януковича нереально. Сегодня ни власть, ни общество не готовы принимать его. Он здесь никому не нужен, даже своим бывшим соратникам», — заметил эксперт. По мнению Карасева, в случае прибытия на Украину Янукович будет «только дискредитировать и политически дисквалифицировать» своих экс-союзников, которые сейчас представляют оппозиционные силы в Верховной раде.

Карасев предположил, что бывшего президента ждут различные судебные разбирательства и последующие за ними новые приговоры — сейчас на Украине Янукович заочно признан виновным в госизмене. «Пока [заявление о возвращении] — это такая проба пера, легкий зондаж, как будут реагировать оппоненты и власть. Но сейчас есть консенсус между разными политическими силами о том, что эпоха Януковича ушла, и отмотать пленку уже не получится», — заключил Карасев.

Ранее юристы Януковича заявили, что прорабатывают вопрос, как гарантировать безопасность их подзащитному, когда он вернется на Украину, напоминает «Утро.ру». В настоящий момент экс-президент проживает в России. В конце января суд в Киеве признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, напоминает «Национальная служба новостей». Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.