В Челябинске определились с выборами нового мэра

Андрей Шмидт (в центре) считает, что у Натали Котовой (справа) есть все шансы выиграть выборы мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Процедуры по выборам мэра Челябинска завершатся к декабрю. Об этом заявил 24 сентября прессе спикер городской думы Андрей Шмидт, после первой сессии думы.

Мэра Челябинска избирают депутаты думы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, в которую входят депутаты и представители губернатора. «Обсуждается дата сессии по началу конкурса, — заявил Шмидт. — На это сессии мы начнем все процедуры, чтобы действующий мэр появился к декабрю». На вопрос журналистов, поддержит ли дума врио мэра Наталью Котову, Шмидт ответил, что «у нее есть все шансы избраться главой города, если она подаст заявление на конкурс». «Но выборы будут альтернативные», — отметил он.

В статусе врио главы города Котова работает с июня, после того как по требованию губернатора Алексея Текслера подал в отставку действующий градоначальник Владимир Елистратов.

Котова присутствовала на первой сессии думы, где Шмидта избрали спикером, Дмитрия Тарасова вице-спикером, а также выбрали председателей комиссий. Врио мэра поздравила депутатов с избранием, а затем обратилась к думе. «Нам предстоит много работы уже сейчас: начало отопительного сезона, работа над бюджетом города, который будет социально ориентированным».

Бюджет города примут в декабре, когда уже будет избран мэр. Из выступления Котовой наблюдатели сделали вывод, что она собирается участвовать в выборах главы города.