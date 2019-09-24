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В Челябинске определились с выборами нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание новой городской думы. Челябинск, шмидт андрей, котова наталья
Андрей Шмидт (в центре) считает, что у Натали Котовой (справа) есть все шансы выиграть выборы мэраФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Процедуры по выборам мэра Челябинска завершатся к декабрю. Об этом заявил 24 сентября прессе спикер городской думы Андрей Шмидт, после первой сессии думы.

Мэра Челябинска избирают депутаты думы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, в которую входят депутаты и представители губернатора. «Обсуждается дата сессии по началу конкурса, — заявил Шмидт. — На это сессии мы начнем все процедуры, чтобы действующий мэр появился к декабрю». На вопрос журналистов, поддержит ли дума врио мэра Наталью Котову, Шмидт ответил, что «у нее есть все шансы избраться главой города, если она подаст заявление на конкурс». «Но выборы будут альтернативные», — отметил он.

В статусе врио главы города Котова работает с июня, после того как по требованию губернатора Алексея Текслера подал в отставку действующий градоначальник Владимир Елистратов.

Котова присутствовала на первой сессии думы, где Шмидта избрали спикером, Дмитрия Тарасова вице-спикером, а также выбрали председателей комиссий. Врио мэра поздравила депутатов с избранием, а затем обратилась к думе. «Нам предстоит много работы уже сейчас: начало отопительного сезона, работа над бюджетом города, который будет социально ориентированным».

Бюджет города примут в декабре, когда уже будет избран мэр. Из выступления Котовой наблюдатели сделали вывод, что она собирается участвовать в выборах главы города.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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