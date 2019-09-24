Захарова ответила на решение США не пускать в страну делегацию Лаврова

Мария Захарова назвала действия Вашингтона возмутительными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отказ Вашингтона в выдаче виз представителям российской делегации на Генассамблее ООН — это «возмутительный пример неуважения» США к странам Всемирной организации. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Представитель МИД считает, что инцидент станет главной темой на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

По словам Захаровой, российская делегация подала документы на визы в указанные сроки, и со стороны Москвы нарушения регламента нет, как об этом говорят в США. «Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой „рано сдали“», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что десять сенаторов, которые должны были принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получили визы и не смогут принять участие в ней, напоминает агентство Nation News. Об этом сообщил сенатор Константин Косачев, которому также не разрешили въезд в страну.