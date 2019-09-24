У штаба Навального в Екатеринбурге появился новый руководитель

Ирина Норман приступила к работе 24 сентября Фото: Ирина Норман, Facebook

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге возглавила его сторонница и активистка Ирина Норман. До нее в течение полутора лет эту должность занимал Юрий Кузьминых.

Кузьминых рассказал «URA.RU», что рад назначению Норман. «Она уже очень давно является волонтером, и многие активисты ее знают, доверяют ей. Она и по опыту, и по характеру однозначно справится со всеми задачами, которые перед ней возникнут», — отметил бывший координатор штаба Навального.

Сама Норман в разговоре с агентством отметила, что ей пришлось пройти отбор на новую должность — кроме нее было еще несколько претендентов. «Среди первоочередных задач — координация штаба волонтеров, а также работа по мусорной реформе, проблемам в сфере ЖКХ», — сообщила она «URA.RU».

В сентябре 2018 года стала широко известна история с задержанием Норман за участие в несанкционированном митинге против пенсионной реформы. Ее арестовали на 15 суток, но защита девушки требовала ее освобождения и заявляла о том, что она страдает эпилепсией. В результате Норман отпустили из-под ареста.