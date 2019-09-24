Депутат челябинского парламента попала в ДТП на заснеженной трассе

Ольга Мухометьярова и ее супруг чудом уцелели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и ее муж 24 сентября попала в ДТП. Как сообщили депутат «URA.RU», причиной происшествия стала заснеженная трасса.

По словам Мухометьяровой, все произошло в 9 часов утра, в одном километре от Златоуста. Супруги (муж был за рулем) ехали в своем автомобиле «Ниссан Кашкай». «Мы ехали по своей полосе, по самому краю. Впереди медленно двигалась грузовая фура. Так как снег не чистили, нас занесло, развернуло. Мы ударились в фуру, что ехала впереди», — рассказала депутат. Затем машину вынесло на встречную полосу, где она уже столкнулась с другой фурой.

«По счастью, никто из нас не пострадал, хотя машина повреждена. Муж остался на месте оформлять ДТП, а я поехала в Челябинск», — рассказала «URA.RU» Мухометьярова.

По словам депутата, ДТП произошло на очень сложном участке дороге, к которому у дорожных служб во время непогоды должно быть особое внимание. «А если бы на нашем месте была скорая помощь, которая везла бы больного?» — задается она вопросом.

Ранее о проблемах в связи со снегопадом в горнозаводской зоне Южного Урала, где находится Златоуст, сообщали дорожные службы.