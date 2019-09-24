Депутаты гордумы Перми раскритиковали транспортную реформу

Депутаты гордумы Перми назвали транспортную реформу не проработанной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Пермской городской думы раскритиковали реформу городского общественного транспорта, затеянную мэрией. Предполагается, что город перейдет на новую транспортную модель со следующего года. Изменения в порядок формирования тарифов на перевозки пассажиров рассматривались на очередном заседании думы.

Парламентарии усомнились в том, что город готов к полному переходу на новую транспортную модель, действующую сейчас в «пилотном режиме». Депутат Александр Филиппов отметил, что «Пермгорэлектротранс» «выиграл аукционы на перевозку, но половину из них отдал частникам, которые не платят в казну выручку». Он также обвинил мэра Перми Дмитрия Самойлова в «самопиаре», указав, что тот обещал отстранить от работы на всех маршрутах перевозчика, ответственного за смертельное ДТП с автобусом в Перми, но не сделал этого.

Депутат Дмитрий Малютин заявил, что проехался на городских автобусах вместе с коллегой и был «впечатлен». «Сейчас автобусные остановки похожи на помойки, а люди в автобусах — как селедки в бочке. Пассажиры должны понимать, за что они отдают деньги», — указал он. В итоге 26 депутатов поддержали принимаемый документ с учетом вносимых изменений, двое проголосовали против, один — воздержался.

Выступая с докладом, замглавы горадминистрации Людмила Гаджиева отметила, что поправки в принимаемый документ «направлены на актуализацию порядка формирования тарифов». Этим же документом предусматривается возможность предоставления скидки при оплате по «безналу». Новое тарифное меню на проезд в городском общественном транспорте будет рассматриваться депутатами отдельно.