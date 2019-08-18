Причиной ДТП могла стать проблема с рулевой тягой Фото: Следственный комитет России по Пермскому краю

новость из сюжета В Перми автобус врезался в магазин

Причиной аварии с участием пассажирского автобуса в Перми могла стать проблема с рулевой тягой. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник. Кроме того, стало известно, что региональное управление МВД возбудило уголовное дело, а перевозчик, которому принадлежит автобус, подвергнется проверке прокуратуры, которая уже выявляла у компании нарушения по технике безопасности.

«По предварительной информации, у автобуса были проблемы с рулевой тягой, а это, в частности, могло привести к происшествию. Автобусы [в автопарке перевозчика] не новые», — приводит «Интерфакс» слова знакомого с ситуацией собеседника, отмечая, что официального подтверждения этой информации нет. Рулевые тяги, как отмечается, задействованы в повороте колес.

Кроме того, в прошлом году краевая прокуратура проводила проверку в компании, который принадлежит попавший в аварию автобус. «По результатам проверки были выявлены нарушения. В частности, были выявлены нарушения по технике безопасности, по техсостоянию автопарка в целом», — сообщили информагентству в надзорном органе. Несмотря на то, что перевозчик постарался тогда устранить нарушения, надзорный орган снова проверит организацию на предмет безопасности и состояния автобусного парка.

Краевое управление МВД, в свою очередь, уже возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали 32 человека и погибла женщина. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».