Суд вынес решение об объединении уголовных дел челябинского экс-губернатора Юревича

Михаил Юревич не согласен с объединением его уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Свердловский облсуд признал законным решение Следственного комитета об объединении уголовных дел челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Документ оспаривали представители бывшего главы региона, сообщили «URA.RU» в суде.

«Будем обжаловать решение суда», — заверил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Юревича. Всего поданы две жалобы на постановления СКР об объединении уголовных дел и о продлении сроков расследования. Вторую рассмотрят 27 сентября. Разбирательства проходят в Свердловской области, поскольку там дислоцировано четвертое следственное управление СКР, в производстве которого находится дело.

После объединения дел срок расследования считается по самому старому эпизоду — о взятках при покупке медоборудования, главный фигурант которого Виталий Тесленко уже освободился из колонии. Срок давности по делу о клевете на экс-председателя облсуда Федора Вяткина истек несколько лет назад. Юревича также обвиняют в хранении оружия (им признали пистолет XIX века) и по делу о миллиардных дорожных «откатах».