Киллеру из Крыма, убившему мэра челябинского города, изменили приговор

Мэра Копейска 25 лет назад убили во дворе дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский областной суд 24 сентября пересмотрел приговор Леониду Киму, убийце мэра Копейска, города-спутника Челябинска. Срок содержания в колонии строгого режима, ранее назначенного судом, снизили с 11 лет 10 месяцов до 11 лет 3 месяцев, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Ким был осуждено по п. п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц, по найму, сопряженное с бандитизмом). Житель Крыма он в 1994 году он получил «заказ» на убийство мэра Копейска. Приехал в Челябинскую область и за вознаграждение принял участие в подготовке и убийстве градоначальника. Тело мэра Сергея Вялова с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ночь на 30 августа того же года во дворе одного из домов Копейска.

Это убийство долго считалось нераскрытым. На след преступника следователи вышли спустя 23 года. К тому времени Ким уже отбывал срок за другие преступления, в том числе бандитизм и убийство.

На стадии апелляции выяснилось, что первый суд при вынесении приговора за убийство мэра неправильно применил закон, поэтому наказание снизили. Адвокаты настаивали на полном оправдании Кима.