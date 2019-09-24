Против вора Гули готовится масштабный заговор

Вор в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) начал переговоры с другими представителями криминального мира России, чтобы объединить усилия воров в борьбе с Надиром Салифовым (Гули). По неподтвержденной информации, Бадри вылетел за границу для проведения переговоров.
По информации издания «Прайм крайм», он хочет добиться наказания для Гули, в присутствии которого в конце августа был избит вор в законе Гурам Чихладзе (Квежович). Сообщается, что несколько дней назад Бадри вылетел в Прагу, а после отправился в Грецию.
«Бадри пытается вовлечь в свой конфликт с Гули все больше воров, с кем можно было бы вместе расхлебывать заваренную им кашу», — пишет «Прайм крайм». Предполагается, что этот конфликт искусственно поддерживает Захарий Калашов (Шакро Молодой), чтобы не терять влияние среди воров.
Калашов, который считался главным вором России, продолжает отбывать наказание в колонии за вымогательство. Как писало «URA.RU», его главного оппонента — Гули — ранее хотели лишить воровского титула. Поводом стало избиение Квежовича соратником Гули, при котором тот якобы присутствовал.