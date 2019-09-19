Шакро придумал, как избавиться от конкурента в борьбе за титул главного вора России

Конфликт между ворами Артемом Саратовским и Камо Горьковским — один из способов, к которым прибег вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), чтобы подорвать авторитет своего конкурента за влияние в криминальном мире Мераба Сухумского. По данным СМИ, Шакро переключился на Мераба после того, как потерпел неудачу в соперничестве с вором Гули.
«Конфликтные ситуации последних дней полностью на совести Шакро, „злой гений“ которого не может смириться со все нарастающим снижением собственного влияния на происходящие процессы», — пишет издание «Прайм крайм» со ссылкой на источники. Участники криминального мира утверждают, что Шакро жертвует интересами своих соратников, пытаясь вернуть авторитет.
Последним таким случаем якобы стал конфликт между Артемом Саратовскими и Камо Горьковским. Как писало «URA.RU», Шакро попросил последнего отказаться от изобличения Артема Саратовского, чтобы не вредить Мерабу Сухумскому. «[На самом деле] наезд Камо на Артема был частью плана Шакро по подрыву авторитета Мераба, на которого он переключился, не преуспев с Гули», — раскрывает истинный план Шакро источник «Прайм крайма».
В данный момент Шакро Молодой находится в тюрьме. В 2018 году он был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве. После приговора суда Шакро уступил титул главного вора России. Сейчас на него, помимо Шакро, претендуют воры в законе Надир Салифов (Гули) и Мераб Сухумский.