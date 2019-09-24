Прокуратура ХМАО нашла многочисленные финансовые нарушения в правительственном фонде

В фонде поддержки предпринимательства были выявлены многочисленные нарушения в расчетах с работниками Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

Работники прокуратуры ХМАО сообщили главе региона Натальей Комаровой о нарушениях в деятельности фонда поддержки предпринимательства Югры. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты нарушения закона при начислении и выплате авансовых платежей, заработной платы, в том числе за время пребывания в командировке, отпускных работникам Фонда, а также неэффективного использования имущества и расходования денежных средств Фонда», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Там также добавили, что по итогам проверки было внесено представление губернатору Югры о необходимости устранения нарушений, которые было рассмотрено и удовлетворено.

Фонд поддержки предпринимательства был оштрафован на 60 тысяч рублей. Его генеральный директор Сергей Стручков отказался комментировать результаты прокурорской проверки по телефону. Ранее «URA.RU» уже сообщало об интересе силовых структур к работе фонда. Оно сопровождалось изъятием документов сотрудниками правоохранительных органов.